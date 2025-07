Tirols Landeschef Mattle: „Reform war ein Fehler“

Die Zusammenlegung sei „ein Fehler“ gewesen, erklärte Mattle in der ORF Pressestunde. Man müsse „den einen oder anderen Schritt zurücknehmen“ und wieder an die Länder übertragen. So habe die Tiroler Kasse etwa im Gegensatz zum Bund ein Plus vorzuweisen. In den Bundesländern spüre man die Defizite, „diese gehörten ausgeglichen“, forderte der Landeshauptmann.