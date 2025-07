Ein Leben für die Kultur: Patrick Stewart wird 85

Von 1966 bis 1982 war Stewart Mitglied der britischen Royal Shakespeare Company – 2010 wurde er von Queen Elizabeth II. gar zum Ritter geschlagen. Die Rolle in „Star Trek“ machte ihn zum Top-Star, limitierte in Hollywood aber auch die Rollenangebote. Erst der die Personifizierung des mysteriösen Professor Xavier in der „X-Men“-Reihe ab 2000 brachte ihm den großen Hollywood-Durchbruch. 2026 soll es ein großes Comeback geben, denn Stewart soll seine Rolle in „Avengers: Doomsday“ reaktivieren – ganz zur Freude seiner vielen Fans. In der Spin-Off-Serie „Star Trek: Picard“ kehrte der in dritter Ehe verheiratete Brite 2017 an seinem Stammposten zurück und ist heute mit der Rolle versöhnt. In diesem Sinne weiterhin: „Energie“!