Selenskyj will sich mit Trump und Erdogan treffen

„Die diplomatischen Treffen in Istanbul auf einer Ebene fortzusetzen, auf der nichts beschlossen werden kann, ergibt keinen Sinn“, sagte Selenskyj am Mittwoch in Kiew. Er sei aber „jederzeit“ zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, US-Präsident Donald Trump und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bereit, um Friedensgespräche in Moskau voranzutreiben.