FPÖ wendet sich jetzt an Verfassungsgerichtshof

Nun soll der Verfassungsgerichtshof (VfGH) darüber entscheiden, ob der U-Ausschuss zu den diversen Corona-Maßnahmen und zum Tod von Pilnacek stattfinden kann oder nicht. Für das Anfechten der Entscheidung des Geschäftsordnungsausschusses haben die Freiheitlichen 14 Tage Zeit. Die Frist beginnt am Freitag (mit Beginn der Debatte über den Bericht im Plenum) zu laufen. Für die Entscheidung hat der VfGH dann vier Wochen Zeit. Die Angelegenheit werde geklärt, kündigte Hafenecker am Donnerstag an.