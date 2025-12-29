Model Romina Palm: Ski-Unfall bei erster Abfahrt

Schöne Bescherung! Am zweiten Weihnachtstag stürzte das deutsche Model Romina Palm im Skiurlaub in Österreich und zog sich eine Knieverletzung zu. Schnell wurde sie operiert und meldete sich bereits mit einem Update bei ihren Followern.
Das hat sich Romina Palm wohl definitiv anders vorgestellt: Statt Winter-Wohlfühlprogramm gab‘s für die Ex-„Germany´s Next Topmodel“-Kandidatin eine unfrewillige Krankenhausstory. Beim Skiurlaub in Österreich stürzte die 26-Jährige am Freitag gleich bei der ersten Abfahrt. Diagnose: Kreuzbandriss.
Vor dem Urlaub scherzte die Freundin von Christian Wolf noch auf ihrem Instagram-Kanal und schrieb unter ein Video „Hals und Beinbruch...“. Glück im Unglück, dass es „nur“ das Knie getroffen hat.
In ihren Updates an ihre Fans versuchte Palm zunächst, die Situation mit Humor zu nehmen, aber klar, so ein Crash kurz vor Jahreswechsel ist alles andere als lustig. Zumal sie auch offen sagte, dass sich jetzt „viele Pläne ändern“ müssen und einiges an Physio auf die Jungmama zukommt.
Schneller Eingriff
Die Operation fand bereits Sonntagvormittag statt. Nur mit lokaler Narkose am Knie, Romina konnte die ganze Zeit zusehen: „Ich habe vor Angst gezittert, aber wurde von jedem total süß beruhigt. Mit dem Arzt habe ich noch ein paar Späße gemacht, während er in meinem Knie war“, erzählte sie nach der Operation. Weiters gibt es Entwarnung: Es ist alles gut gegangen und für die Fans gab es bereits ein Update: „Huhu, kleines Zeichen – OP gut überstanden. Hab jetzt wieder ein Kreuzband!“
Trotz Erleichterung zeigte sie in ihrer Story auch ihre Frustration. Im Mai brachte die Beauty ihre Tochter Hazel zur Welt, hatte erst vor Kurzem wieder mit dem Training begonnen. „Doch, ich bin genervt. Ich war wieder total fit gerade und habe im Training extreme Fortschritte gemacht.“
Unterkriegen lässt sie sich aber nicht: Jetzt startet die Reha-Phase mit Schonung, Aufbau und der richtigen Portion Geduld. Palm bleibt in ihrem typischen „Ich pack das“-Modus, und ihre Fans dürfen erstmal beruhigt sein.
