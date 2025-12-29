Model Romina Palm: Ski-Unfall bei erster Abfahrt

Schneller Eingriff

Die Operation fand bereits Sonntagvormittag statt. Nur mit lokaler Narkose am Knie, Romina konnte die ganze Zeit zusehen: „Ich habe vor Angst gezittert, aber wurde von jedem total süß beruhigt. Mit dem Arzt habe ich noch ein paar Späße gemacht, während er in meinem Knie war“, erzählte sie nach der Operation. Weiters gibt es Entwarnung: Es ist alles gut gegangen und für die Fans gab es bereits ein Update: „Huhu, kleines Zeichen – OP gut überstanden. Hab jetzt wieder ein Kreuzband!“