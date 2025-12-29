So will die Bundesregierung ins neue Jahr starten

Kleine Runde, aber große Pläne. Wie die „Krone“ erfuhr, findet die erste Regierungsklausur im neuen Jahr nur unter den drei Parteichefs statt. An welchem altbekannten Klausurort Kanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger zusammentreffen und welche Themen besprochen werden.
Wenn Österreichs Schüler im neuen Jahr in die Klassen zurückkehren, wird auch die Bundesregierung wieder ihre Arbeit aufnehmen. Beim ersten Ministerrat im zweiten Regierungsjahr am Mittwoch, 7. Jänner, steht inhaltlich vor allem die Stärkung des heimischen Tourismus im Fokus.
Nicht ganz eine Woche später wollen Bundeskanzler Christian Stocker, SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler sowie Außenministerin und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger dann zu dritt die Weichen für das Regierungsjahr stellen. Die Regierungsklausur wird damit zur Chefsache – und drei Themenfelder sollen im Frühjahr besonders ins Rampenlicht gestellt werden. Die „Krone“ kennt die Details.
