So will die Bundesregierung ins neue Jahr starten

Nicht ganz eine Woche später wollen Bundeskanzler Christian Stocker, SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler sowie Außenministerin und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger dann zu dritt die Weichen für das Regierungsjahr stellen. Die Regierungsklausur wird damit zur Chefsache – und drei Themenfelder sollen im Frühjahr besonders ins Rampenlicht gestellt werden. Die „Krone“ kennt die Details.