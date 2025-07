Verfahren gegen Pilz wegen Laptops eingestellt

Der politisch bestens vernetzte Justiz-Sektionschef Pilnacek war am 20. Oktober 2023 tot in einem Nebenarm der Donau nahe Krems aufgefunden worden. Zunächst wurde von Suizid ausgegangen, nun wird doch wegen Fremdverschulden ermittelt. Rund drei Monate vor seinem Ableben hatte der suspendierte Topjurist auf einer geheimen Tonbandaufzeichnung die ÖVP bezichtigt, sie hätte ihn dazu bringen wollen, in Verfahren einzugreifen.