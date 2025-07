Sportler-Gala und Prämierung der Kabinen-Party

Tormann des Jahres, Mannschaft des Jahres, Trainer des Jahres und und und, all das gab es in der vergangenen Woche zu bestaunen und die Krönung gibt es diesmal im Studio: Wir ziehen aus allen eingesendeten Teilnehmern die Gewinnermannschaft. Bevor unser Podcast-Team sich in eine kurze Sommerpause verabschiedet, zeigen wir euch, wer gewonnen hat und welche Adabeis in Velden mit dabei waren.