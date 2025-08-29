Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heiligsprechung

Haarbüschel von „Influencer Gottes“ in Wolfsberg

Kärnten
29.08.2025 18:01
Im April 2023 waren Wolfsberger Ministranten nach Assisi gereist, um das Grab Carlo Acutis zu ...
Im April 2023 waren Wolfsberger Ministranten nach Assisi gereist, um das Grab Carlo Acutis zu besuchen und eine Reliquie in Empfang zu nehmen. Nächste Woche wird der „Influencer Gottes“ heiliggesprochen.(Bild: Stadtpfarre Wolfsberg)

Für alles gibt es einen Heiligen, in wenigen Tagen auch für das Internet: Carlo Acutis, der „Cyber-Apostel“, wird heiliggesprochen – als erster Millennial. Von dem mit nur 15 Jahren verstorbenen Carlo gibt es in der Markuskirche in Wolfsberg (Kärnten) eine Reliquie, zu der Verehrer pilgern.

0 Kommentare

Am ersten Septemberwochenende weilt der Wolfsberger Stadtpfarrer Christoph Kranicki in Rom und nimmt an den feierlichen Heiligsprechungen teil: Pier Giorgio Frassati und Carlo Acutis, deren geplante Heiligsprechung im April durch den Tod des Papstes verschoben werden musste, wird diese Ehre am 7. September zuteil.

Der neue Heilige Pier Giorgio Frassati (1901-1924) war nah an der Jugend; galt als Sozialapostel; wird seit längerem als Patron der katholischen Weltjugendtage verehrt. Der Italiener, der sich für die Armen und Ausgegrenzten einsetzte, starb im Alter von 24 Jahren an den Folgen einer Poliomyelitis, nachdem er sich vermutlich beim Besuch einer an Kinderlähmung erkrankten Familie angesteckt hatte. Seine Seligsprechung erfolgte 1990 durch Papst Johannes Paul II. 

Junger Heiliger: Das „Festplatten- Reliquiar“ in der Markuskirche in Wolfsberg: Hier befindet ...
Junger Heiliger: Das „Festplatten- Reliquiar“ in der Markuskirche in Wolfsberg: Hier befindet sich ein Haarbüschel von Carlos Acutis, dem so jung gestorbenen „Cyber-Apostel“.(Bild: Stadtpfarre Wolfsberg)

„Cyber-Apostel“ Carlo
Heiliggesprochen wird am 7. September auch Carlo Acutis (1991-2006): Der Mailänder Jugendliche ist längst weit über Italien hinaus bekannt. „Er wird als ,Cyber-Apostel‘ bezeichnet, weil er auch im Internet evangelisierte. Besonders verehrte er die Eucharistie“, so die römische Nachrichtenplattform Vatican News. Acutis half Priestern dabei, Webseiten für ihre Pfarren einzurichten, und warb im Netz als „Influencer Gottes“ offensiv für seinen Glauben. Carlo starb im Alter von 15 Jahren an Leukämie. 2020 wurde er seliggesprochen.

Pfarrer Christoph Kranicki und der Carlo-Acutis-Gebetskreis in der Wolfsberger Markuskirche
Pfarrer Christoph Kranicki und der Carlo-Acutis-Gebetskreis in der Wolfsberger Markuskirche(Bild: zVg)
Das Festplatten-Reliquiar in der Markuskirche in Wolfsberg
Das Festplatten-Reliquiar in der Markuskirche in Wolfsberg(Bild: Stadtpfarre Wolfsberg)
Acutis wird nun heiliiggesprochen.
Acutis wird nun heiliiggesprochen.(Bild: AP/Gregorio Borgia)
Carlo-Fanartikel gibt es in verschiedensten Ausführungen.
Carlo-Fanartikel gibt es in verschiedensten Ausführungen.(Bild: AP/Alessandra Tarantino)

Im Jahr darauf reisten Ministranten und weitere Pilger von Wolfsberg nach Italien – zum heiligen Franz von Assisi und um an Carlos Grab zu beten und eine Reliquie mitzubringen: Seit 16. April 2023 befindet sich ein Haarbüschel in einem modernen „Festplatten-Reliquiar“ in der Wolfsberger Markuskirche.

„Täglich besuchen Menschen die Markuskirche, um vor dem Reliquiar zu beten und in stiller Andacht innezuhalten“, freut sich Pfarrer Kranicki. Ein Gebetskreis ist im Namen Carlo Acutis‘ aktiv.

Lesen Sie auch:
Ein Heiliger für die Internet-Generation: Am 27. April wird der italienische Teenager Carlo ...
Krone Plus Logo
Reliquie in Kärnten
Der „Influencer Gottes” (15) ist bald ein Heiliger
17.04.2025

Und rund um die Heiligsprechung wurde ein eigenes Programm erstellt: Am Samstag, 6. September, wird um 18 Uhr Heilige Messe gefeiert - mit Stipendiat Sobin Thomas und Zeugnis von Angelika Schöffmann. Ab 19 Uhr wird im Markussaal ein Film über Carlo Acutis gezeigt; die Pfarre lädt zur Agape. Von 21 Uhr bis 7 Uhr früh kommt man zur nächtlichen Anbetung in der Hauskapelle zusammen. 

Am Sonntag, 7. September, läuten um 10 Uhr die Glocken der Markuskirche. Um 10.15 Uhr beginnt der Gottesdienst mit Pater Siegfried Stattmann - gestaltet vom Gebetskreis des Carlo Acutis, anschließend Agape am Markusplatz.

Porträt von Christina Natascha Kogler
Christina Natascha Kogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
197.663 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
115.879 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Society International
Seine Familie traf herzzerreißende Entscheidung
86.019 mal gelesen
Bruce Willis – hier mit seinen Töchtern – wird nicht mehr zu Hause gepflegt. „Es war das ...
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
3625 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1895 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Innenpolitik
Kanzler: „Wir haben manches falsch eingeschätzt“
1381 mal kommentiert
Bundeskanzler Christian Stocker erklärt im Gespräch mit Katia Wagner, wie der ...
Mehr Kärnten
Heiligsprechung
Haarbüschel von „Influencer Gottes“ in Wolfsberg
Fordernder Klimawandel
Holländer helfen dem Alpenverein beim Wegebau
120 Fotos & Videos
Ex-FPÖ-Funktionär: Urteil wegen Missbrauchsbildern
Immer bei den Menschen
Monsignore Emmanuel: Beliebter Priester wird 70
Roy Black & Uschi Glas
Filmauto vom Wörthersee sucht neuen Besitzer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf