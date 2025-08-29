Haarbüschel von „Influencer Gottes“ in Wolfsberg

„Cyber-Apostel“ Carlo

Heiliggesprochen wird am 7. September auch Carlo Acutis (1991-2006): Der Mailänder Jugendliche ist längst weit über Italien hinaus bekannt. „Er wird als ,Cyber-Apostel‘ bezeichnet, weil er auch im Internet evangelisierte. Besonders verehrte er die Eucharistie“, so die römische Nachrichtenplattform Vatican News. Acutis half Priestern dabei, Webseiten für ihre Pfarren einzurichten, und warb im Netz als „Influencer Gottes“ offensiv für seinen Glauben. Carlo starb im Alter von 15 Jahren an Leukämie. 2020 wurde er seliggesprochen.