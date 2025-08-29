Das sind die Trainerkandidaten bei St. Veit!

Die Trainersuche bei Kärntner-Liga-Klub St. Veit ist auf der Zielgeraden! Kommende Woche soll der neue Coach präsentiert werden, zwei Kandidaten stehen am Zettel weit oben. Die WAC Amateure sicherten sich indes die Dienste eines Ivorers. Zudem hält sich ein Ex-Deutschland-Legionär bei den Jungwölfen fit.