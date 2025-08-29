Das sind die Trainerkandidaten bei St. Veit!

Venedig kämpft gegen „Proletentourismus“
Die Trainersuche bei Kärntner-Liga-Klub St. Veit ist auf der Zielgeraden! Kommende Woche soll der neue Coach präsentiert werden, zwei Kandidaten stehen am Zettel weit oben. Die WAC Amateure sicherten sich indes die Dienste eines Ivorers. Zudem hält sich ein Ex-Deutschland-Legionär bei den Jungwölfen fit.
Jetzt soll es schnell gehen! Wenn St. Veit am Samstag bei Grafenstein gastiert, ist es wohl die letzte Partie von Martin Kaiser an der Seitenlinie. Denn schon kommende Woche soll bei den Herzogstädtern der neue Coach präsentiert werden.
