Der schmale Grat zwischen sexy und respektlos

Radlerhose statt Bikinislip! Ihr Protest brachte Norwegens Beachhandballerinnen eine 1500-Euro-Strafe ein – die Popstar Pink aus Solidarität gerne übernahm. Wörtlich hieß es im Regelwerk: „Spielerinnen müssen Bikinihosen tragen, sie müssen körperbetont geschnitten sein, mit hohem Beinausschnitt. Die Seitenbreite darf höchstens 10 cm betragen.“ Das war 2021 – im selben Jahr wurden die Regeln geändert.