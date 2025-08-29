Vorteilswelt
Wie kurz darf es sein?

Der schmale Grat zwischen sexy und respektlos

Sport-Mix
29.08.2025 12:30
Auch bei Leichtathletinnen wie Ivona Dadic sieht man oft viel Haut.
Auch bei Leichtathletinnen wie Ivona Dadic sieht man oft viel Haut.(Bild: Birbaumer Christof)

Viel Haut, viel Aufmerksamkeit, Diskriminierung: Knappe Bikinis, eng anliegende Hosen und kurze Röcke sorgen seit Jahren für heiße Diskussionen im Frauensport. Die Tendenz geht jedoch zu mehr Respekt für die Athletinnen.

Radlerhose statt Bikinislip! Ihr Protest brachte Norwegens Beachhandballerinnen eine 1500-Euro-Strafe ein – die Popstar Pink aus Solidarität gerne übernahm. Wörtlich hieß es im Regelwerk: „Spielerinnen müssen Bikinihosen tragen, sie müssen körperbetont geschnitten sein, mit hohem Beinausschnitt. Die Seitenbreite darf höchstens 10 cm betragen.“ Das war 2021 – im selben Jahr wurden die Regeln geändert.

