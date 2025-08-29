Der schmale Grat zwischen sexy und respektlos

Zandvoort-Training: McLaren fährt in eigener Liga
Machtdemonstration
Viel Haut, viel Aufmerksamkeit, Diskriminierung: Knappe Bikinis, eng anliegende Hosen und kurze Röcke sorgen seit Jahren für heiße Diskussionen im Frauensport. Die Tendenz geht jedoch zu mehr Respekt für die Athletinnen.
Radlerhose statt Bikinislip! Ihr Protest brachte Norwegens Beachhandballerinnen eine 1500-Euro-Strafe ein – die Popstar Pink aus Solidarität gerne übernahm. Wörtlich hieß es im Regelwerk: „Spielerinnen müssen Bikinihosen tragen, sie müssen körperbetont geschnitten sein, mit hohem Beinausschnitt. Die Seitenbreite darf höchstens 10 cm betragen.“ Das war 2021 – im selben Jahr wurden die Regeln geändert.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.