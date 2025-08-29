Ein Vergleich bringt mehr Daten für weniger Geld

Am 1. September heißt es für viele Kinder und Jugendliche früher aufstehen. Der Grund: Die Schule startet wieder. Für viele Eltern bedeutet dies ebenfalls einen zusätzlichen Stress. Ich vielen Schultüten landet nämlich jetzt das erste Handy für den Nachwuchs. Angesichts des Tarifdschungels in Österreich ist es eine Herausforderung, hier das beste Angebot zu finden.