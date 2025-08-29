Viel zu früh auf der Welt, aber mit allen Chancen

Zwei extrem früh geborene Babys starben Mitte August in der Neugeborenen-Intensivstation des Krankenhauses Bozen an einer bakteriellen Infektion. Ihr tragischer Tod rückt die anspruchsvolle und aufwendige Betreuung von Frühgeburten in den Fokus. Die Universitäts-Klinik Innsbruck gehört in diesem Bereich zu den erfolgreichsten Zentren weltweit.