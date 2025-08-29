Comeback im Europacup und bereit zum Angriff

Nach dem Schlusspfiff bildete sich rasch eine Jubeltraube, wurde den Emotionen freier Lauf gelassen. „Wir haben den nächsten Schritt gemeistert, darauf bin ich stolz“, strahlte Phillipp Mwene. Der gegen Rosenborg 72 Minuten mitmischte, im Rückspiel über einen 4:1-Sieg jubelte, mit Mainz, das seit neun Jahren wieder international spielt, in die Ligaphase der Conference League einzog. „Wir tanzen auf drei Hochzeiten, es gibt nichts Schöneres. Für viele von uns ist das eine neue, coole Herausforderung“, weiß Mwene.