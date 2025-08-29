„Charleys Tante“ sorgt für heitere Verwechslungen

Das Studentenleben ist für Jack und Charley anstrengend: kurze Nächte, zu wenig Geld, und die angebeteten Mädchen dürfen mangels Anstandsdame nicht zu Besuch kommen. Da kommt die Nachricht, dass Charleys reiche Tante aus Brasilien ihren Neffen besuchen möchte, wie gerufen – doch leider verzögert sich ihre Ankunft. Kurzerhand schlüpft Freund Babbs in eine Damenrobe, und die Verwechslungskomödie nimmt ihren Lauf.