„Charleys Tante“ sorgt für heitere Verwechslungen

Die Burghofspiele Friesach laden ab 24. Oktober mit einem Komödien-Klassiker in den Stadtsaal. Das Ensemble steckt schon mitten in den Proben.
Das Studentenleben ist für Jack und Charley anstrengend: kurze Nächte, zu wenig Geld, und die angebeteten Mädchen dürfen mangels Anstandsdame nicht zu Besuch kommen. Da kommt die Nachricht, dass Charleys reiche Tante aus Brasilien ihren Neffen besuchen möchte, wie gerufen – doch leider verzögert sich ihre Ankunft. Kurzerhand schlüpft Freund Babbs in eine Damenrobe, und die Verwechslungskomödie nimmt ihren Lauf.
Besucher erwartet eine turbulente Inszenierung
Die Friesacher Burghofspiele haben nach ihrer sommerlichen Erfolgsproduktion „Im weißen Rößl“ einen weiteren Klassiker am Spielplan. Brandon Thomas schrieb den Dreiakter im Jahre 1892, der auch bereits mehrfach verfilmt wurde und auf der ein oder anderen Operetten- sowie Musicalbühne zu sehen war.
In Friesach dürfen sich die Besucher auf eine turbulente Inszenierung mit altbewährten Schauspielern des Burghofspiel-Ensembles freuen. Premiere feiert das Kultstück am 24. Oktober im Stadtsaal zu Friesach. „Wir stecken schon mitten in den Proben – es wird wieder sehr unterhaltsam!“, verrät Obmann Helmut Wachernig.
