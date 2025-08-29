Diese sieben Apps locken Stubenhocker in die Natur

Österreichische Kinder bekommen ihr erstes Smartphone im Durchschnitt mit neun Jahren – und ab dann wird es trotz des portablen Charakters solcher Geräte oft schwierig, sie für Outdoor-Aktivitäten zu begeistern. Doch Handys und Tablets können auch zu Ausflügen in die Natur, Wanderungen und Entdeckungsreisen motivieren. Wir zeigen Ihnen, welche Apps Sie dafür auf den Handys Ihrer Kids installieren müssen, wo Sie diese finden – und was die jungen User nebenbei alles lernen können.