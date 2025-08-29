Vorteilswelt
Expeditionen mit Handy

Diese sieben Apps locken Stubenhocker in die Natur

Digital
29.08.2025 18:10
Ausflüge in die Natur lassen sich hervorragend mit der Smartphone-Affinität der Kinder ...
Ausflüge in die Natur lassen sich hervorragend mit der Smartphone-Affinität der Kinder verbinden. Man braucht nur die richtigen Apps dafür.(Bild: highwaystarz)

Bestes Wetter draußen, aber der Nachwuchs hockt daheim am Sofa vor dem Bildschirm, statt sich im Grünen zu bewegen? Machen Sie doch aus der Not eine Tugend und zeigen Sie den Sprösslingen Apps, die Entdeckungsreisen draußen zum Erlebnis machen! Krone+ hat die sieben besten App-Tipps für Ihren nächsten Familienausflug in die Natur.

Österreichische Kinder bekommen ihr erstes Smartphone im Durchschnitt mit neun Jahren – und ab dann wird es trotz des portablen Charakters solcher Geräte oft schwierig, sie für Outdoor-Aktivitäten zu begeistern. Doch Handys und Tablets können auch zu Ausflügen in die Natur, Wanderungen und Entdeckungsreisen motivieren. Wir zeigen Ihnen, welche Apps Sie dafür auf den Handys Ihrer Kids installieren müssen, wo Sie diese finden – und was die jungen User nebenbei alles lernen können.

kein Artikelbild
Loading
