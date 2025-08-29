Kärntner verloren tausende Euro durch Onlinebetrug

In weiterer Folge wurde er von den Tätern über E-Mail kontaktiert. „Durch Vorspielen hoher Renditen und aufgrund der täuschend echt wirkenden Handelsplattform brachten diese den unwissenden Mann dazu, wiederholt hohe Geldbeträge zu überweisen“, so die Polizei: „Eine tatsächliche Veranlagung oder Investition in Finanzinstrumente fand nicht statt.“ Als der Mann eine Auszahlung forderte, hielten die Täter ihn hin und verzögerten diese. Als er das Geld schließlich nicht erhielt, wurde er misstrauisch und erstattete Anzeige. Dem 56-Jährigen entstand ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich.

39-Jähriger von angeblichen „Brokern“ kontaktiert

Was zunächst wie eine vielversprechende Investition aussah, entpuppte sich rasch als groß angelegter Schwindel. Ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt Land meldete sich nach eigener Internetrecherche bei einer vermeintlich seriösen Online-Tradingplattform an und tappte damit in die Falle professioneller Betrüger.