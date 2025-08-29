Holländer helfen dem Alpenverein beim Wegebau

Ehrenamtliche Helfer zu bekommen, die beim zeitintensiven und oft anstrengenden Wegebau unterstützen, ist für den Alpenverein nicht mehr so leicht wie vor Jahren noch. Der niederländische Kletter- und Bergsportverein (NKBV) schickte im Sommer erstmals Ehrenamtliche nach Österreich, um gemeinsam mit heimischen Alpenvereinssektionen in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg und Tirol sowie in der Steiermark Wege zu sanieren.