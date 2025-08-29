Holländer helfen dem Alpenverein beim Wegebau

Alpine Wege müssen laufend kontrolliert und instandgesetzt werden, durch das Auftauen des Permafrostes und den Klimawandel wird diese Herausforderung noch intensiver. Unterstützung bekommt der Alpenverein heuer erstmals von Bergfreunden aus den Niederlanden.
Ehrenamtliche Helfer zu bekommen, die beim zeitintensiven und oft anstrengenden Wegebau unterstützen, ist für den Alpenverein nicht mehr so leicht wie vor Jahren noch. Der niederländische Kletter- und Bergsportverein (NKBV) schickte im Sommer erstmals Ehrenamtliche nach Österreich, um gemeinsam mit heimischen Alpenvereinssektionen in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg und Tirol sowie in der Steiermark Wege zu sanieren.
Fünf Teams aus Holland
Insgesamt fünf Teams mit jeweils vier bis zehn Ehrenamtlichen aus den Niederlanden arbeiteten jeweils eine Woche lang Seite an Seite mit Verantwortlichen der Alpenvereinssektionen. Mit dabei waren Sektionen aus der Steiermark, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg und Tirol: Der Alpenverein Graz, Obergailtal-Lesachtal, Steyr, Lungau und der Alpenverein Hall in Tirol.
Voneinander lernen, einander helfen
„Das Projekt war eine Win-Win-Situation: Ehrenamtliche aus den Niederlanden lernten die Wege-Instandhaltung kennen, sammelten wertvolle Erfahrungen und verbrachten eine schöne und bereichernde Zeit in Österreich. Gleichzeitig ist für den Alpenverein jede helfende Hand sehr willkommen“, erklärt Marco Gabl, der Projektverantwortliche im Alpenverein.
Aufgrund der erfolgreichen Premiere soll das Projekt im kommenden Jahr fortgeführt werden.
Der Alpenverein erhofft sich davon eine Signalwirkung, um auch hierzulande wieder mehr Menschen für die Aufgabe als Wegewart zu gewinnen.
