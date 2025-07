Ein Unwetter mit Amore: Zucchero rockte Kufstein

Nach den ersten Stationen am 19. Juni in Ancona und Bari ging die „Overdose d‘Amore-Tour 2025“ von Zucchero „Sugar“ Fornaciari mit einer Reihe von Konzerten weiter. So war am 23. und 24. Juni die stimmungsvolle Kulisse des Circus Maximus in Rom an der Reihe, wie zwei Riesenfans des italienischen Rockbarden, Anna und Maria, der „Krone“ in Kufstein noch immer in heller Aufregung mitteilen.