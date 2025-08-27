„Schaut zu, wie unser Sozialstaat ausgenutzt wird“

Für die Ministerin steht fest: „Integration ist kein Angebot, sondern eine Verpflichtung. Wer sich nicht daran hält, dem werden mit dem verpflichtenden Integrationsprogramm Sozialleistungen gestrichen.“ Auch auf die Wirkung großzügiger Unterstützungsleistungen geht sie ein: „Sozialleistungen im großen Stil zu verschenken und sich dann wundern, dass das wie ein Magnet wirkt, geht sich nicht aus.“ Und: „Wien kann sich gerne ein Beispiel an anderen Bundesländern nehmen und ordentliche Sanktionen und damit mehr Verbindlichkeit in der Integration einführen.“