Die famose Kulturlandschaft in Vorarlbergs Bergen

Auf den Vorsäßen laben sich bereits seit Wochen die Rinder am üppigen Grün, dieser Tage werden nun auch die Hochalpen bezogen. Es ist eine Prozession von beachtlichem Ausmaß: In etwa 40.000 Tiere – darunter rund 10.000 Kühe, 24.000 Stück Jungvieh, 3300 Schafe, 1100 Ziegen, 1000 Pferde und 500 Schweine – verbringen den Sommer auf einer der 520 bewirtschafteten Alpen, gemeinsam werden sie am Ende eine Fläche von fast 50.000 Hektar abgegrast haben. Versorgt werden die Tiere von rund 1000 Älplerinnen und Älplern. Europaweit einzigartig ist der hohe Anteil an sogenannten Sennalpen – von diesen gibt es in Vorarlberg über 130.