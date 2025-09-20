Traumpaar der Chemie: Bortrioxid und Wasser

Damals, vor 40 Jahren, lag die Anwendung solarer Stromerzeugung für Normalbürger in weiter Ferne. Auf den Dächern glänzten keine Photovoltaikmodule, es gab nur Sonnenkollektoren für Heizung und Warmwasser. Sizmann empfahl Kieselgel als Speichermedium: Mit Wasserdampf entwickelt der Stoff beträchtliche Wärmemengen, ein paar Kubikmeter hätten den Heizbedarf eines Hauses gedeckt. Im Sommer hätte man mit Solarwärme das Wasser aus dem Kieselgel wieder ausgetrieben und für neue Wasseraufnahme bereit gemacht. Es wurde nichts daraus, das weiße Pulver war zu teuer.