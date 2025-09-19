Luchs erobert sich Vorarlberg nur langsam zurück

„Entscheidend für das langfristige Überleben des Luchses ist, dass wir seinen Lebensraum erhalten und ihm seinen Platz als Teil der Naturvielfalt zugestehen“, sagt der Ökologe Daniel Leissing, der das Monitoring-Projekt für das Land Vorarlberg betreut. Wer einen Luchs zu sehen bekommt, kann von echtem Glück sprechen, denn der Luchs ist eine sehr verborgen lebende, hauptsächlich nachtaktive Katze, die Menschen grundsätzlich meidet. Eine Gefahr für Waldbesucherinnen und -besucher geht von ihm übrigens nicht aus. Auch von Nutztieren hält er sich in der Regel fern. Zur Beute des Luchses zählen in Vorarlberg nämlich hauptsächlich Rehe und Gämsen.