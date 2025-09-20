„Ewige Gifte“ im Körper: Was das mit uns macht

Die Chemikalien PFAS stecken in vielen Alltagsprodukten und können die Gesundheit gefährden. Das fatale: PFAS bleiben nahezu ewig in der Natur. Was das für Menschen bedeutet und warum ein Tiroler Politiker im Kampf gegen PFAS Blut fließen ließ.
Österreich kann mit guter Lebensqualität aufwarten: Gesundes Trinkwasser, weitgehend intakte Natur, hohe Lebensmittelstandards. Und dennoch: „Viele Gefahren sind unsichtbar und drohen uns schleichend zu vergiften.“ So drastisch drückt es der Tiroler Landessprecher der Grünen, Gebi Mair, aus. Was der Politiker konkret meint, sind die sogenannten Ewigkeitschemikalien PFAS. Diese finden sich in Regenjacken, Küchenpfannen, Fast-Food-Verpackungen, Kletterseilen, Imprägniersprays für Textilien und Schuhe oder Pflanzenschutzmitteln.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.