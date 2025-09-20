Vorteilswelt
Gefahr PFAS

„Ewige Gifte“ im Körper: Was das mit uns macht

Tirol
20.09.2025 07:00
Lange waren PFAS gängiger Bestandteil in Löschschaum. Umweltmediziner Hutter spricht von ...
Lange waren PFAS gängiger Bestandteil in Löschschaum. Umweltmediziner Hutter spricht von „Altlasten“.(Bild: Andi Schiel)

Die Chemikalien PFAS stecken in vielen Alltagsprodukten und können die Gesundheit gefährden. Das fatale: PFAS bleiben nahezu ewig in der Natur. Was das für Menschen bedeutet und warum ein Tiroler Politiker im Kampf gegen PFAS Blut fließen ließ. 

0 Kommentare

Österreich kann mit guter Lebensqualität aufwarten: Gesundes Trinkwasser, weitgehend intakte Natur, hohe Lebensmittelstandards. Und dennoch: „Viele Gefahren sind unsichtbar und drohen uns schleichend zu vergiften.“ So drastisch drückt es der Tiroler Landessprecher der Grünen, Gebi Mair, aus. Was der Politiker konkret meint, sind die sogenannten Ewigkeitschemikalien PFAS. Diese finden sich in Regenjacken, Küchenpfannen, Fast-Food-Verpackungen, Kletterseilen, Imprägniersprays für Textilien und Schuhe oder Pflanzenschutzmitteln.

