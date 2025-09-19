Auffahrunfall mit sieben beteiligten Autos

Zeitgleich übersah auch ein 42-jähriger Autofahrer an derselben Stelle die Kolonne und fuhr trotz eingeleiteter Vollbremsung und Ausweichmanöver auf den Wagen eines 60-Jährigen auf, dessen Fahrzeug in der Folge gegen ein vor ihm fahrendes Auto prallte. Die Wagen des 42-Jährigen und des 60-Jährigen, der beim Aufprall Verletzungen erlitt, wurden erheblich demoliert. Der dritte Unfallbeteiligte ist bisher unbekannt. Er wird gebeten, sich zu melden, erklärte die Polizei.