Trotz Vollbremsung

Auffahrunfall mit sieben beteiligten Autos

Vorarlberg
19.09.2025 10:15
Die Unfallstelle auf der Rheintalautobahn.
Die Unfallstelle auf der Rheintalautobahn.(Bild: Shourot Maurice)

Gleich sieben Pkw waren am Donnerstagabend in einen Auffahrunfall auf der Reintalautobahn verwickelt: Zwei Autolenker hatten das Ende einer Kolonne zu spät bemerkt und konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen. 

Zwei Pkw-Lenker haben am Donnerstagabend auf der Rheintalautobahn (A14) bei Dornbirn unabhängig voneinander das Ende einer Kolonnenbildung übersehen und Auffahrunfälle verursacht. Insgesamt waren sieben Fahrzeuge in die Unfälle verwickelt.

Straßen gesperrt
Ein 60-Jähriger wurde leicht verletzt, teilte die Vorarlberger Polizei am Freitag mit. Die A14 war in Fahrtrichtung Deutschland bis etwa 18.30 Uhr gesperrt, es kam zu Staus.

Eines der Unfallautos.
Eines der Unfallautos.(Bild: Shourot Maurice)

Erheblicher Sachschaden
Gegen 17 Uhr war ein Pkw-Lenker auf der Überholspur gegen das Stauende im Bereich der Ausfahrt Dornbirn-West geprallt. Er schob dadurch drei vor ihm fahrende Fahrzeuge aufeinander. An allen vier Pkw entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Zeitgleich übersah auch ein 42-jähriger Autofahrer an derselben Stelle die Kolonne und fuhr trotz eingeleiteter Vollbremsung und Ausweichmanöver auf den Wagen eines 60-Jährigen auf, dessen Fahrzeug in der Folge gegen ein vor ihm fahrendes Auto prallte. Die Wagen des 42-Jährigen und des 60-Jährigen, der beim Aufprall Verletzungen erlitt, wurden erheblich demoliert. Der dritte Unfallbeteiligte ist bisher unbekannt. Er wird gebeten, sich zu melden, erklärte die Polizei.

