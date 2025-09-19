Jetzt zum großen Feuerwehrfest anmelden!

Ob Brände, Überschwemmungen, Sturmschäden oder Verkehrsunfälle – die Frauen und Männer der Feuerwehr sind rund um die Uhr einsatzbereit. Sie riskieren oft ihr eigenes Leben, um andere zu retten, und leisten dabei nicht nur technische, sondern vor allem menschliche Hilfe. Dieser unermüdliche Einsatz für Sicherheit und Zusammenhalt verdient höchste Anerkennung.