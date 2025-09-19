Jetzt zum großen Feuerwehrfest anmelden!

Vorteilswelt
19.09.2025 15:55
(Bild: zVg, Wiener Kaiser Wiesn GmbH)

Österreichs 340.000 Feuerwehrmitglieder leisten tagtäglich Unbezahlbares – jetzt sagen die „Krone“ und die Wiener Kaiser Wiesn Danke! Am 1. Oktober verwandelt sich das Gösser Zelt in den Treffpunkt der Feuerwehrfamilie: ein Abend voller Stimmung, Gemeinschaft und Dankbarkeit.

Ob Brände, Überschwemmungen, Sturmschäden oder Verkehrsunfälle – die Frauen und Männer der Feuerwehr sind rund um die Uhr einsatzbereit. Sie riskieren oft ihr eigenes Leben, um andere zu retten, und leisten dabei nicht nur technische, sondern vor allem menschliche Hilfe. Dieser unermüdliche Einsatz für Sicherheit und Zusammenhalt verdient höchste Anerkennung.

Aufruf zum größten Feuerwehrfest 
Feiert gemeinsam mit Kameradinnen und Kameraden, genießt Stimmung pur und zeigt, wie stark die Feuerwehrfamilie in Österreich ist. Für nur 1,22 Euro (statt 39,00 Euro)sind Feuerwehrfrauen und -männer beim großen Fest dabei.

  • Mit Voranmeldung per Mail an feuerwehrfest@kaiserwiesn.at gibt’s Eintritt, ein Stamperl Wiesn-Gams und vier Stunden Party mit der Kultband „Wir sind SPITZE!“.

  • Der Sonderrabatt ist ausschließlich mit gültigem Dienstausweis gültig

  • Auch ohne Voranmeldung kann man sich mit gültigem Dienstausweis direkt am Festgelände am Infoschalter registrieren!

Die gesamten Eintrittsgelder werden einem Projekt einer freiwilligen Feuerwehr gespendet.

Auf die größte Feuerwehrgruppe wartet ein besonderes Zuckerl:
Wer im größten Team zur Wiener Kaiser Wiesn kommt, darf sich darauf freuen:

  • ein 50-Liter-Bierfass von der Brauunion

  • 50 Liter Mineralwasser von Gasteiner

  • ein Meet & Greet mit Wiesn Kaiser Johann I beim nächsten Feuerwehrfest

GROSSER FESTABEND AUF DER WIENER KAISER WIESN

📍 Wiener Kaiser Wiesn – Gösser Zelt
📅 Mittwoch, 1. Oktober 2025, Einlass ab 18:30

✨ Jetzt gleich Feuerwehrtruppe per Mail anmelden und Tisch sichern: feuerwehrfest@kaiserwiesn.at 

✨ Oder einfach mit gültigem Dienstausweis am 1.10. am Infoschalter registrieren

