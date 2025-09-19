Die Chancenverwertung ist ein Problemfeld

Der Linksverteidiger kam im Sommer zur Austria, hat sich auf Anhieb im Team eingelebt. „Ich habe bereits viel Spielzeit gesammelt, das tut mir gut. Insgesamt hat sich die Mannschaft gut entwickelt, aber es gibt noch viel Luft nach oben. Auch was mich betrifft.“ Immerhin bereitete der Sohn von Ex-Teamspieler Robert Ibertsberger bereits zwei Treffer vor. Wo der 22-Jährige noch Potenzial sieht? „Wir sind noch nicht souverän genug, das hat auch mit der Chancenauswertung zu tun. Das spiegelt sich dann in den Resultaten wider“.