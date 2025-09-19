Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Austria Lustenau

Die Chancenverwertung ist ein Problemfeld

Vorarlberg
19.09.2025 13:35
Lenn Jastremski & Co. müssen treffsicherer werden.
Lenn Jastremski & Co. müssen treffsicherer werden.(Bild: GEPA)

Mit dem FAC gastiert heute ein „Angstgegner“ in Lustenau, trotzdem visieren Coach Markus Mader und sein Team den nächsten Sieg an. Wie die Austria hadern auch die Wiener mit den bisher zahlreichen vergebenen Tormöglichkeiten.

0 Kommentare

Der FAC zählt nicht gerade zu den Lieblingsgegnern der Lustenauer. Im Aufstiegsjahr setzte es gegen den Titelkonkurrenten in den direkten Duellen zwei Niederlagen und auch in den drei Partien nach dem Abstieg blieb die Austria bisher ohne Erfolg. Den letzten Sieg gegen die Floridsdorfer gab es am 20. November 2020 mit einen 2:1 im Reichshofstadion. „Mir sind solche Bilanzen aber egal, jedes Spiel beginnt von neuem“, freut sich Lukas Ibertsberger vielmehr auf die heutige Partie.

Lukas Ibertsberger (r.) hat sich bei der Austria schon bestens eingelebt.
Lukas Ibertsberger (r.) hat sich bei der Austria schon bestens eingelebt.(Bild: GEPA)

Der Linksverteidiger kam im Sommer zur Austria, hat sich auf Anhieb im Team eingelebt. „Ich habe bereits viel Spielzeit gesammelt, das tut mir gut. Insgesamt hat sich die Mannschaft gut entwickelt, aber es gibt noch viel Luft nach oben. Auch was mich betrifft.“ Immerhin bereitete der Sohn von Ex-Teamspieler Robert Ibertsberger bereits zwei Treffer vor. Wo der 22-Jährige noch Potenzial sieht? „Wir sind noch nicht souverän genug, das hat auch mit der Chancenauswertung zu tun. Das spiegelt sich dann in den Resultaten wider“.

Zu wenig Kaltschnäuzigkeit
Eine Situation, mit der auch der heutige Gegner hadert, wie der ehemalige Lustenau-Stürmer Anthony Schmid konstatiert: „Wir sind einfach nicht kaltschnäuzig genug vor dem Tor. Wir kreieren in jedem Match viele Chancen. Das ist nicht selbstverständlich. Jetzt arbeiten wir hart daran, unsere Effizienz vor dem Tor zu verbessern, um uns für die harte Arbeit zu belohnen.“ So gesehen, ist ein attraktives chancenreiches Spiel zu erwarten. Austria-Trainer Markus Mader glaubt auch ein Rezept gegen den „Angstgegner“ zu kennen. „Wir haben einen Ansatz gefunden, wie wir sie knacken können.“

Porträt von Dietmar Hofer
Dietmar Hofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
13° / 24°
Symbol wolkenlos
Bludenz
13° / 28°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
13° / 26°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
12° / 27°
Symbol wolkenlos

krone.tv

„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
243.334 mal gelesen
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
142.004 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Freizeit
6500 Euro Schulden nach Hubschrauber-Bergung
128.008 mal gelesen
Ohne entsprechende Versicherung kann es teuer werden, wenn der Hubschrauber zu einem ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1503 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1245 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1032 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Vorarlberg
Kolleginnen reagieren
„Uns fehlen die Worte!“ Frust nach Pinkelnig-Drama
Wegen neuer Vorgabe
Stadtgärtnerei stellt Selbstbedienung ein
Bei Austria Lustenau
Die Chancenverwertung ist ein Problemfeld
Schönste Wanderrouten
Ausflug über die Grenze und ins Mittelalter
Spektakuläre Flucht
Vorarlberg: Polizei erwischt Raser mit 160 km/h
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf