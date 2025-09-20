Dieser Burgenländer lässt viele Oststeirer hoffen

Hartberg gegen den WAC. Vor wenigen Monaten schauten sich dieses Duell über 20.500 Fans in der Klagenfurter Wörthersee-Arena im Cup-Finale der letzten Saison (1:0 für WAC) an. Am Samstag wird im Hartberger Ausweichstadion in der Südstadt natürlich weniger los sein – die „Heimischen“ des TSV und ihre Fans haben aber dennoch eine Mission: Das „Abenteuer Südstadt“ soll ja nicht ohne einen einzigen Punkt zu Ende gehen! Bis dato gab’s ja ein 1:2 gegen Salzburg und ein 0:1 gegen Rapid zu sehen