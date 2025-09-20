Dieser Burgenländer lässt viele Oststeirer hoffen

Der TSV Hartberg polierte zuletzt die steirische Bilanz in der Fußball-Bundesliga im Alleingang auf. Die Oststeirer siegten, während die Grazer Teams von Sturm und GAK in der Liga Niederlagen kassierten. Beim TSV schlug übrigens einer zu, der zuletzt noch auf viel tieferem Niveau kickte. Am Samstag kommt‘s zur Neuauflage des Cup-Finales gegen WAC.
Hartberg gegen den WAC. Vor wenigen Monaten schauten sich dieses Duell über 20.500 Fans in der Klagenfurter Wörthersee-Arena im Cup-Finale der letzten Saison (1:0 für WAC) an. Am Samstag wird im Hartberger Ausweichstadion in der Südstadt natürlich weniger los sein – die „Heimischen“ des TSV und ihre Fans haben aber dennoch eine Mission: Das „Abenteuer Südstadt“ soll ja nicht ohne einen einzigen Punkt zu Ende gehen! Bis dato gab’s ja ein 1:2 gegen Salzburg und ein 0:1 gegen Rapid zu sehen
Kommentare
