Wie bewegen Sie sich im öffentlichen Raum?

Ein menschliches Phänomen, das mich seit Langem beschäftigt, ist die Bewegung von Personen im öffentlichen Raum – und damit meine ich nicht ihre geplanten Verkehrswege von A nach B, sondern vielmehr, wie sie sich in Bezug auf andere Menschen verhalten, die diesen öffentlichen Raum ebenfalls benutzen und denen sie begegnen. Nun könnte man den Standpunkt vertreten, dass der öffentliche Raum allen gleichermaßen und egalitär zur Verfügung steht und seine individuelle Nutzung daher frei gestaltet werden kann. Trotzdem sähe ich für ein reibungsfreies Miteinander drei Typen von Bewegungsstörern, die unter den Fachbegriff „Begegnungshindernisse“ fallen, gerne etwas weniger häufig vertreten: