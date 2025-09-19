Vorteilswelt
„Keine Frage!“

Wie bewegen Sie sich im öffentlichen Raum?

19.09.2025 08:00
Am Ende der Rolltreppe einfach stehen bleiben? Das kann böse Folgen haben, findet Stefan Vögel – ...
Am Ende der Rolltreppe einfach stehen bleiben? Das kann böse Folgen haben, findet Stefan Vögel – und nicht nur er.

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Heute geht es um die Frage, wie man sich im öffentlichen Raum bewegt.

Ein menschliches Phänomen, das mich seit Langem beschäftigt, ist die Bewegung von Personen im öffentlichen Raum – und damit meine ich nicht ihre geplanten Verkehrswege von A nach B, sondern vielmehr, wie sie sich in Bezug auf andere Menschen verhalten, die diesen öffentlichen Raum ebenfalls benutzen und denen sie begegnen. Nun könnte man den Standpunkt vertreten, dass der öffentliche Raum allen gleichermaßen und egalitär zur Verfügung steht und seine individuelle Nutzung daher frei gestaltet werden kann. Trotzdem sähe ich für ein reibungsfreies Miteinander drei Typen von Bewegungsstörern, die unter den Fachbegriff „Begegnungshindernisse“ fallen, gerne etwas weniger häufig vertreten:

