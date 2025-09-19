Vorarlberg: Polizei erwischt Raser mit 160 km/h

Nicht schlecht staunten die Polizeibeamten am Donnerstagabend gegen 20 Uhr, als während einer Streifenfahrt auf der Arlbergschnellstraße (Höhe Bings) in Vorarlberg ein Pkw mit ausländischem Kennzeichen an ihnen vorbeiraste.
Die Exekutive nahm umgehend die Verfolgung auf. Nach rund 1,5 Kilometern hatten die Beamten den Raser im Bereich Radin eingeholt. Dabei zeigte der Tacho ihres Dienstfahrzeugs 160 Kilometer pro Stunde an – in diesem Bereich gilt allerdings eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h.
„Leichtsinnig gehandelt“
Die Polizei stoppte den Italiener. Dieser gab an, auf dem Heimweg von der Schweiz nach Südtirol zu sein. Angesprochen auf die massive Geschwindigkeitsüberschreitung räumte der Lenker ein, leichtsinnig gehandelt zu haben.
Der Führerschein des Italieners wurde noch an Ort und Stelle einkassiert. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 595 Euro eingehoben. Eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Bludenz folgt.
