Kind in Radanhänger bei Unfall verletzt
Zeugen gesucht
Am Freitag kam es bei Wolfurt in Vorarlberg zu einem Unfall mit einem E-Biker, der einen Radanhänger dabeihatte. Das Kind in dem Anhänger wurde bei dem Crash leicht verletzt, die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.
Ein E-Bike-Fahrer mit einem zweijährigen Kind im Fahrradanhänger ist am Freitag auf der Bucher Straße bei Wolfurt (Bezirk Bregenz) gestürzt, weil ein weißer Lieferwagen sehr knapp ihn vorbeigefahren war. Der Radfahrer musste stark abbremsen, der Anhänger kippte, berichtete die Polizei.
Beide leicht verletzt
Der 34-Jährige und das Kind wurden leicht verletzt. Der Lieferwagen fuhr weiter, ohne anzuhalten. Die Polizei ersuchte Zeugen und den Lenker des Fahrzeugs, sich zu melden.
