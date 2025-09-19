Vorteilswelt
Flucht vor Schlachtung

Entlaufenes Rind in Vorarlberg von Cobra erlegt

Vorarlberg
19.09.2025 15:36
Auf einer Wiese in Hohenems wurde das Rind erlegt. (Symbolbild)
Auf einer Wiese in Hohenems wurde das Rind erlegt. (Symbolbild)(Bild: Spitzbart Wolfgang)

Tierischer Einsatz für die Beamten des Sondereinsatzkommandos Cobra in Hohenems (Vorarlberg): Dort entkam ein Rind auf einem Schlachthof und flüchtete über Wiesen und Straßen vor dem Metzger. Schließlich musste die Flucht gewaltsam beendet werden. 

Am Freitag gegen 7 Uhr entwich einer Metzgerei in Hohenems ein Rind und löste damit einen umfangreichen Polizeieinsatz aus: Im Zuge von Schlachtarbeiten sollte das Tier aus einem Transporter ausgeladen werden. Dabei rutschte es aus, stürzte auf die Entladerampe und bewegte sich schließlich auf einen schmalen Durchgang zwischen Transporter und Gebäude zu.

Gefährliche Situationen
Zwar versuchte ein Lehrling, die Lücke mit einem Abfallcontainer abzusichern, doch die Kuh stieß den Container um und entkam. Die Flucht führte die Kuh über mehrere Seitenstraßen und Gärten, ehe sie wieder ins Zentrum zurückkehrte. Dabei kam es zu mehreren gefährlichen Situationen für Verkehrsteilnehmer, verletzt wurde aber niemand.

Lesen Sie auch:
„Emil“, hier noch auf der niederösterreichischen Seite der Enns, hat um 8.45 Uhr die Enns nach ...
„Krone“ hat Video
Wie Elch „Emil“ durchs Wasser nach OÖ kam
19.09.2025

Nach rund 90 Minuten wurde das Tier auf einer Wiese lokalisiert. Auf Anordnung des verständigten Tierarztes wurde es dort von Beamten des Sondereinsatzkommandos Cobra durch eine gezielte Schussabgabe tierschutzgerecht erlegt, wie die Polizei berichtet. Damit sollten weitere Gefährdungen verhindert werden. 

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
