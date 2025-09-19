Entlaufenes Rind in Vorarlberg von Cobra erlegt

Am Freitag gegen 7 Uhr entwich einer Metzgerei in Hohenems ein Rind und löste damit einen umfangreichen Polizeieinsatz aus: Im Zuge von Schlachtarbeiten sollte das Tier aus einem Transporter ausgeladen werden. Dabei rutschte es aus, stürzte auf die Entladerampe und bewegte sich schließlich auf einen schmalen Durchgang zwischen Transporter und Gebäude zu.