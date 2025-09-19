Entlaufenes Rind in Vorarlberg von Cobra erlegt

Tierischer Einsatz für die Beamten des Sondereinsatzkommandos Cobra in Hohenems (Vorarlberg): Dort entkam ein Rind auf einem Schlachthof und flüchtete über Wiesen und Straßen vor dem Metzger. Schließlich musste die Flucht gewaltsam beendet werden.
Am Freitag gegen 7 Uhr entwich einer Metzgerei in Hohenems ein Rind und löste damit einen umfangreichen Polizeieinsatz aus: Im Zuge von Schlachtarbeiten sollte das Tier aus einem Transporter ausgeladen werden. Dabei rutschte es aus, stürzte auf die Entladerampe und bewegte sich schließlich auf einen schmalen Durchgang zwischen Transporter und Gebäude zu.
Gefährliche Situationen
Zwar versuchte ein Lehrling, die Lücke mit einem Abfallcontainer abzusichern, doch die Kuh stieß den Container um und entkam. Die Flucht führte die Kuh über mehrere Seitenstraßen und Gärten, ehe sie wieder ins Zentrum zurückkehrte. Dabei kam es zu mehreren gefährlichen Situationen für Verkehrsteilnehmer, verletzt wurde aber niemand.
Nach rund 90 Minuten wurde das Tier auf einer Wiese lokalisiert. Auf Anordnung des verständigten Tierarztes wurde es dort von Beamten des Sondereinsatzkommandos Cobra durch eine gezielte Schussabgabe tierschutzgerecht erlegt, wie die Polizei berichtet. Damit sollten weitere Gefährdungen verhindert werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.