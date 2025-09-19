Rhomberg Gruppe mit dickem Umsatzplus

Lebenszyklusorientierte Lösungen

Auch im Baubereich gab es Zuwächse, die vor allem auf die Konzentration der Rhomberg Bau auf lebenszyklusorientierte Lösungen zurückzuführen seien. Der Umsatz in dieser Sparte steigerte sich um 42 auf 584 Millionen Euro. Allgemein sei die Baubranche weiter unter Druck, eine leichte Stabilisierung zeichne sich erst seit heuer ab. Vor allem das Generalunternehmer-Geschäft mit dem Bereich Sanierungen habe positive Impulse gesetzt, berichtet Ernst Thurnher, Geschäftsführer der Rhomberg Gruppe. Das Bauträgergeschäft sowie der Hoch- und Tiefbau hätten dagegen weiter mit bekannten widrigen Rahmenbedingungen zu kämpfen – selbst nach Auslaufen der KIM-Verordnung.