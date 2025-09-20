„Kosten wollen alle, bestellen tun aber wenige“
30 Jahre Schulmilch
Kakao oder Milch am Morgen in der Schule – für viele in die Jahre gekommene Semester war das ganz normal. Denn die Schulmilch-Aktion feiert in Oberösterreich ihr 30-jähriges Bestehen. Doch wird das Angebot immer weniger angenommen – wir fragten nach, warum!
„Wenn wir in den Schulen sind, dann kosten alle und es schmeckt allen. Aber bestellt wird immer seltener“, sagt Johannes Strobl, Obmann der 17 Schulmilch-Milchbauern Oberösterreichs. Heuer feiert die Aktion ihr 30-jähriges Bestehen und aktuell werden etwa 26.000 Kinder in knapp 500 Bildungseinrichtungen täglich mit Milch oder Kakao versorgt.
