„Kosten wollen alle, bestellen tun aber wenige“

„Wenn wir in den Schulen sind, dann kosten alle und es schmeckt allen. Aber bestellt wird immer seltener“, sagt Johannes Strobl, Obmann der 17 Schulmilch-Milchbauern Oberösterreichs. Heuer feiert die Aktion ihr 30-jähriges Bestehen und aktuell werden etwa 26.000 Kinder in knapp 500 Bildungseinrichtungen täglich mit Milch oder Kakao versorgt.