Für Austria Lustenau

Die Floridsdorfer waren die erwartet harte Nuss

Vorarlberg
20.09.2025 09:56
Für Lustenaus Lenn Jastremski & Co. gab es kaum ein Durchkommen.
Für Lustenaus Lenn Jastremski & Co. gab es kaum ein Durchkommen.(Bild: GEPA)

Austria Lustenau kam zu Hause gegen den FAC über ein torloses Remis nicht hinaus, Überlegenheit konnte nicht in Zählbares umgemünzt werden. Fünf Jahre warten die Grün-Weißen nun schon auf einen Sieg gegen die Hauptstädter. 

Seit fast fünf Jahren wartet die Austria auf einen vollen Erfolg über den FAC. Auch gestern erwiesen sich die Floridsdorfer als die erwartet harte Nuss, die nicht zu knacken war. So brauchte es gut eine halbe Stunde, bis die Partie halbwegs in Fahrt kam. Ein Schuss von Pius Grabher (28.) war so etwas wie die Initialzündung, nach der sich die Hausherren mehr aus der Deckung trauten. Das Spiel nahm deutlich an Fahrt auf. Lustenau war klar spielbestimmend, erarbeitete sich aber gegen die abgeklärte Gäste-Abwehr kaum Möglichkeiten.

Austria-Coach Markus Mader sah kein schlechtes Spiel seiner Mannschaft.
Austria-Coach Markus Mader sah kein schlechtes Spiel seiner Mannschaft.(Bild: GEPA)

Also probierte man es mit Fernschüssen. Den gefährlichsten davon feuerte Jack Lahne (39.) ab, FAC-Keeper Juri Kirchmayr war jedoch auf seinem Posten. Lustenau blieb auch nach der Pause am Drücker, die Wiener zeigten sich vor allem bei Standards und in schnellen Gegenstößen gefährlich. Domenik Schierl (52.) verhinderte gegen Tomislav Glavan einen Rückstand. Das Heft klar in der Hand behielten aber die Lustenauer.

Doch was die Elf von Trainer Markus Mader auch probierte, im letzten Abschnitt blieb der Erfolg aus. Mame Wade (58.) probierte es ebenso per Weitschuss, der aber neben das Tor ging. Dann hatte der zur Pause für Lenn Jastremski eingewechselte Melih Akbulut gleich zweimal die Führung auf dem Fuß. Aber auch er scheiterte, so wie Clermont-Leihgabe Bouchenna (80.), dessen Volleyschuss noch über das Tor abgefälscht wurde. Es fehlte ganz einfach der Nussknacker, der den Gäste-Riegel brechen konnte. Der FAC bleibt damit für die Lustenauer weiter unbezwingbar.

