Die Floridsdorfer waren die erwartet harte Nuss

Seit fast fünf Jahren wartet die Austria auf einen vollen Erfolg über den FAC. Auch gestern erwiesen sich die Floridsdorfer als die erwartet harte Nuss, die nicht zu knacken war. So brauchte es gut eine halbe Stunde, bis die Partie halbwegs in Fahrt kam. Ein Schuss von Pius Grabher (28.) war so etwas wie die Initialzündung, nach der sich die Hausherren mehr aus der Deckung trauten. Das Spiel nahm deutlich an Fahrt auf. Lustenau war klar spielbestimmend, erarbeitete sich aber gegen die abgeklärte Gäste-Abwehr kaum Möglichkeiten.