Beauty-OP: So riskieren Sie damit nicht Ihren Job

Die Brust gehört größer, die Nase gerader, das Fett weniger – und dann braucht man noch ein großes Tattoo am Rücken und ein kleines Piercing im Intimbereich? Wer bei der eigenen Schönheit nachhelfen will, kann das ja jederzeit tun. Aber Vorsicht: Nicht jeder Anbieter ist seriös. Und: Nicht alles gilt im Job als Krankenstand.