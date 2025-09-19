Neos begeben sich auf Verantwortlichensuche

Die Neos wollen nun mittels einer parlamentarischen Anfrage herausfinden, wie es zu dem Fehler kommen konnte: „Fehler können passieren – entscheidend ist nun aber, dass die Ursachen klar benannt und die Abläufe künftig verlässlich gestaltet werden. Gerade bei der Verwendung öffentlicher Mittel braucht es eine sorgfältige und nachvollziehbare Aufarbeitung, um Transparenz und Vertrauen zu gewährleisten“, meint Klubobfrau Claudia Gamon. Zudem fordert sie eine Vereinfachung der Finanzströme zwischen Bund und Ländern, da diese offenbar zu komplex und undurchsichtig seien, sodass Fehler jahrelang nicht auffallen.