Neos begeben sich auf Verantwortlichensuche

Nachdem bekannt wurde, dass Vorarlberg drei Millionen Euro zu viel vom Bund bezogen hat, will die Opposition nun Antworten. Die Neos stellen daher eine parlamentarische Anfrage an Landesrätin Martina Rüscher (ÖVP).
Wie berichtet, hat das Land Vorarlberg seit dem Jahr 2014 zu viel Geld vom Bund erhalten. Konkret geht es um Mittel vom Sozialfonds, der für die Sozialhilfe in Vorarlberg ausgezahlt wurde. Pro Jahr geht es um rund 300.000 Euro, insgesamt soll Vorarlberg auf diese Weise rund drei Millionen Euro zu viel vom Bund bezogen haben.
Die Neos wollen nun mittels einer parlamentarischen Anfrage herausfinden, wie es zu dem Fehler kommen konnte: „Fehler können passieren – entscheidend ist nun aber, dass die Ursachen klar benannt und die Abläufe künftig verlässlich gestaltet werden. Gerade bei der Verwendung öffentlicher Mittel braucht es eine sorgfältige und nachvollziehbare Aufarbeitung, um Transparenz und Vertrauen zu gewährleisten“, meint Klubobfrau Claudia Gamon. Zudem fordert sie eine Vereinfachung der Finanzströme zwischen Bund und Ländern, da diese offenbar zu komplex und undurchsichtig seien, sodass Fehler jahrelang nicht auffallen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.