Bregenzer gingen in Stripfing mit 0:3 unter

Die Bregenzer wollten in Stripfing nach sieben sieglosen Runden endlich den ersten Saisonsieg einfahren, starteten mutig in die Partie bei den Niederösterreichern. Gerieten aber nach 22 Minuten in Rückstand. Einen Einwurf in den Strafraum konnte die SW-Defensive nicht klären, Dario Kreiker kam an der 16er-Grenze frei zum Abschluss und stellte trocken auf 1:0 für die Hausherren.