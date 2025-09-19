Bregenzer gingen in Stripfing mit 0:3 unter

Wieder nichts! Bregenz unterlag in Stripfing klar mit 0:3, wartet damit weiter auf den ersten Sieg der Saison in Liga zwei. Und liegt weiter am Ende der Tabelle. Bei den Niederösterreichern hatten die Festspielstädter zwar viel Ballbesitz, blieben aber in der Offensive sehr blass.
Die Bregenzer wollten in Stripfing nach sieben sieglosen Runden endlich den ersten Saisonsieg einfahren, starteten mutig in die Partie bei den Niederösterreichern. Gerieten aber nach 22 Minuten in Rückstand. Einen Einwurf in den Strafraum konnte die SW-Defensive nicht klären, Dario Kreiker kam an der 16er-Grenze frei zum Abschluss und stellte trocken auf 1:0 für die Hausherren.
Und in der zweiten Halbzeit kam es sogar noch dicker. In Minute 51 erhöhte Ex-Altacher Darijo Pecirep nach einem starken Stripfing-Angriff über die rechte Seite auf 2:0, die Vorentscheidung. Der eingewechselte Tolgahan Sahin machte mit dem 3:0 in der 67. Minute den Sack zu, nach einem zu einfachen Weg durch das Bregenzer Abwehrzentrum.
Die Mannschaft von Coach Regi van Acker war geschlagen, kämpfte sich durch die Schlussphase. Blieb aber – wie über das gesamte Spiel – in der Offensive zu harmlos. Und liegt nach der dritten Niederlage der Saison weiter am Ende der Tabelle.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.