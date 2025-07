Nacht der Familie: Abenteuer im Mondschein

Am Freitag, 11. Juli, öffnet die „Nacht der Familie“ die Türen von Museen und Institutionen in Linz. Auch die Grottenbahn, der Zoo und die LASK Raiffeisen Arena sind dabei. Ab 18 Uhr wird ein buntes Programm geboten – in der „Krone“-Redaktion darf man eine Titelseite machen.