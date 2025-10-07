OÖ: Immer mehr Gemeinden droht der Finanz-Kollaps

Ein konkretes Beispiel, um die finanzielle Belastung zu senken, betraf einmal mehr Kooperationen, wie es sie in OÖ schon gibt. Gemeindebundpräsident Johannes Pressl (ÖVP) schlug auch vor: „Machen wir Multidienstleistungsverbände, die mehrere Aufgaben bewältigen können.“ Das bedeutet, dass Gemeinden einen Teil ihrer Aufgaben – etwa das Betreiben der IT-Infrastruktur, das Bauwesen oder die Bereitstellung von Personal – in Verbände auslagern. Dort und da würde es solche Kooperationen bereits geben.