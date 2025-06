Lido Sounds: Heiße Megaparty als Schlusspunkt

Das Festival wird analysiert

Wie die „Krone“ bereits am Sonntag berichtete, wurden 50.000 Musikfans an drei Tagen gezählt. Nächste Woche beginnt – laut Festivalleitung – die Evaluierung. Die Konkurrenz im nächsten Jahr ist groß: So kehrt der beliebte „Ahoi! Pop Sommer“ an der Donaulände zwischen Lentos und Brucknerhaus nach langer Pause im Jahr 2026 zurück.