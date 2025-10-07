Lkw kollidierte mit Reh: Schotterregen auf Straße

Ungewöhnlicher Unfall zwischen Munderfing und Friedburg (OÖ): Ein Lkw kollidierte am Dienstag mit einem Reh, geriet ins Schleudern und kippte um. Die Schotterladung ergoss sich auf die Fahrbahn.
Gegen 7 Uhr früh ereignete sich auf der B147 zwischen Munderfing und Friedburg ein Verkehrsunfall mit einem Lkw. Nach ersten Angaben vor Ort kollidierte der mit Schotter beladene Lastwagen mit einem Reh, kam ins Schleudern und kippte um.
Verletzungen unbestimmten Grades
Der Lenker musste von der Feuerwehr aus dem Führerhaus geborgen werden. Er hatte Verletzungen unbestimmten Grades erlitten. Die Bundesstraße wurde für die Dauer der Bergung gesperrt.
Klein-Lkw stürzte über Mauer
Nur kurze Zeit später kam es im Ortsgebiet Munderfing erneut zu einem Unfall, wobei ein Klein-Lkw über eine Mauer auf einen Parkplatz stürzte. Dabei wurde niemand verletzt, es entstand lediglich Sachschaden.
