Mopedauto gegen Pkw: zwei junge Lenker verletzt

Ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach fuhr mit seinem vierrädrigen Leichtkraftfahrzeug auf der B38, von Rohrbach kommend Richtung Peilstein. Auf Höhe der Ortschaft Öpping wollte der 15-Jährige kurz nach 17 Uhr nach links auf den Güterweg Starling abbiegen. Zur gleichen Zeit lenkte eine 24-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung ihren PKW in die entgegengesetzte Richtung.



Beide Lenker verletzt

Im dortigen Kreuzungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der PKW der 24-Jährigen wurde dabei von der Fahrbahn geschleudert, überschlug sich und kam neben der Fahrbahn zum Liegen. Beide Fahrzeuglenker wurden unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Klinikum Rohrbach gebracht.