Wöginger-Prozess: Start mit überraschender Wende

Elf Verhandlungstage

Dass die beiden Mitangeklagten nun eine Verantwortungsübernahme deponiert haben, könnte unter Umständen bedeuten, dass sie eine Diversion anstreben. Wie die Chancen dafür stehen und wie sich dies auf das Verfahren Wögingers auswirken würde, ist aber unklar. Angedacht sind elf Verhandlungstage, ein Urteil wird Ende November erwartet – sollte es tatsächlich zu einer Diversion, für die beiden Mitangeklagten kommen, könnte es aber auch deutlich schneller gehen.