Brutaler Familientyrann (74) muss Therapien machen

Es drohten bis zu zehn Jahre Haft

Am Montag stand der notorische Schläger in Ried im Innkreis wegen fortgesetzter Gewaltausübung, gefährlicher Drohung und Körperverletzung vor Gericht. Dem brutalen Senior drohten bis zu zehn Jahre Haft. Doch weil sich die fortgesetzte Gewaltausübung nicht bestätigte – dafür hätte eine durchgängig chronologische Vorgehensweise nachweisbar sein müssen –, kam der Angeklagte mit sieben Monaten bedingter Haft davon.