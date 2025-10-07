OÖ: Klimaschutz scheitert am Veto von Schwarz-Blau

LRH sieht erhebliches Potenzial in der Windkraft

Deutlich schwerer wiegt jedoch, was nicht beschlossen wurde: So fehlt es weiter an konkreten Zielwerten und Indikatoren in der oberösterreichischen Klima- und Energiestrategie. Auch verbindliche Vorgaben für kommunale Klima- und Energiestrategien in allen Gemeinden blieben aus. Der Ausbau der Windkraft – laut LRH mit „erheblichem Potenzial“ – wurde ebenso nicht forciert.