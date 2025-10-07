Vorteilswelt
Luxusautos im Visier

Steuerbetrug soll nur Spitze des Eisbergs sein

Oberösterreich
07.10.2025 06:00
Manche der Fahrzeuge (oben: Ferrari SF90 XX Stradale Le Mans Edition) waren in Linz zu sehen.
Manche der Fahrzeuge (oben: Ferrari SF90 XX Stradale Le Mans Edition) waren in Linz zu sehen.(Bild: CH, Krone KREATIV)

Eine Million Euro sollen Unternehmer mit Luxusautos und Ersatzteilen hinterzogen haben. Der Akt bei der Staatsanwaltschaft Linz umfasst aber noch unzählige weitere Anklagepunkte – der Steuerbetrug ist nur die Kirsche auf der Torte. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

0 Kommentare

Zwei Unternehmer aus dem Raum Linz stehen im Zentrum eines großen Ermittlungskomplexes. Wie berichtet, führten Steuerfahnder in Linz und Wien zuletzt sieben Razzien durch, um dem verworrenen Netz aus gefälschten Dokumenten und manipulierten Lieferketten auf den Grund zu gehen.

