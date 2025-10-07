Steuerbetrug soll nur Spitze des Eisbergs sein
Luxusautos im Visier
Eine Million Euro sollen Unternehmer mit Luxusautos und Ersatzteilen hinterzogen haben. Der Akt bei der Staatsanwaltschaft Linz umfasst aber noch unzählige weitere Anklagepunkte – der Steuerbetrug ist nur die Kirsche auf der Torte. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.
Zwei Unternehmer aus dem Raum Linz stehen im Zentrum eines großen Ermittlungskomplexes. Wie berichtet, führten Steuerfahnder in Linz und Wien zuletzt sieben Razzien durch, um dem verworrenen Netz aus gefälschten Dokumenten und manipulierten Lieferketten auf den Grund zu gehen.
