Lehrersuche im Grenzraum ist besonders schwierig

Laut Bildungsdirektor Alfred Klampfer ist im Gegensatz zu den Innviertler Bezirken Schärding und Ried in Braunau traditionell der Lehrermangel besonders groß. Das liegt an der Nähe zur Salzburger Uni, wo viele Pädagogen nach dem Studium bleiben. Das Lehrergehalt in Salzburg und Oberösterreich ist ident. Die Gehaltstabellen sind bundesweit einheitlich. Deutlich mehr verdienen die Lehrer im benachbarten Bayern. Das Einstiegsgehalt bei Lehrern liegt in Oberösterreich bei etwa 2300 Euro brutto monatlich, in Bayern bei 3300 Euro. Allerdings verdienen Lehrer mit sehr langer Berufserfahrung in Oberösterreich mehr.