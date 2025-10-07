Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erfolgreiche Aktion

471 potenzielle neue Lebensretter für Jakob (7)

Oberösterreich
07.10.2025 10:00
Auch die Familie (Mitte) war bei der Aktion vor Ort.
Auch die Familie (Mitte) war bei der Aktion vor Ort.(Bild: Geben für Leben)

Die Stammzellen-Aktion im BMW-Werk in Steyr für den schwer kranken Jakob war ein voller Erfolg. 471 Personen wollen dem Siebenjährigen helfen und ließen sich typisieren. Aus zurückliegenden Kampagnen bei BMW gingen in den vergangenen Jahren gleich drei Spender hervor.

0 Kommentare

Das Schicksal des siebenjährigen Jakob aus Sierning (OÖ) bewegt die „Krone“-Leser. Der Bub leidet an einem sehr seltenen Gendefekt und ist dringend auf eine Stammzellenspende angewiesen. Der BMW-Mitarbeiter-Verein „Aus Freude am Menschen“ organisierte deshalb gemeinsam mit dem Verein „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ am vergangenen Freitag eine Typisierungsaktion.

Wahrscheinlichkeit liegt bei 1 zu 500.000
Neben der betroffenen Familie schauten vor allem zahlreiche Personen vorbei, die helfen möchten. Insgesamt 471 Personen ließen sich typisieren und sind damit potenzielle Lebensretter – und das nicht nur für Jakob. Denn täglich erkranken im Schnitt drei Menschen in Österreich an Leukämie. Die Wahrscheinlichkeit, dass man seinen genetischen Zwilling findet, liegt bei 1 zu 500.000.

Elena und Matthias sind schon Spender, halfen aber trotzdem mit.
Elena und Matthias sind schon Spender, halfen aber trotzdem mit.(Bild: Geben für Leben)

Ehemalige Spender halfen mit
„Passende Stammzellenspender zu finden, gleicht oft der sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Genau deshalb sind solche Aktionen so wichtig. Sie bringen uns der nächsten Lebensrettung ein Stück näher“, schildert Katharina Palatzky von „Geben für Leben“.

Einen wertvollen Beitrag leisten und damit ein Leben retten konnten Christoph (35), Matthias (30) und Elena (20). Alle drei ließen sich bei zurückliegenden Aktionen im BMW-Werk Steyr typisieren, spendeten ihre Stammzellen und wurden dafür vergangene Woche geehrt. Matthias und Elena ließen sich auch die Möglichkeit nicht entgehen, bei der aktuellen Typisierungsaktion zu helfen, und gaben ihre Erfahrungen an die Interessierten weiter.

Lesen Sie auch:
Der siebenjährige Jakob ist ein wahrer Sonnenschein.
Seltener Gendefekt
Siebenjähriger Jakob hofft auf „gesundes Blut“
25.09.2025

„Im heurigen Mai spendete ich meine Stammzellen an einen Mann aus Südeuropa. Es ist ein schönes Gefühl, einem Menschen und seiner Familie neue Hoffnung schenken zu können“, freut sich die 20-Jährige über die große Teilnahme.

Porträt von Philipp Zimmermann
Philipp Zimmermann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
156.832 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
129.869 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
127.731 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1416 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1246 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1197 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Mehr Oberösterreich
Erfolgreiche Aktion
471 potenzielle neue Lebensretter für Jakob (7)
Mögliche Diversion
Wöginger-Prozess: Start mit überraschender Wende
Außer er blecht
Linzer (63) muss eineinhalb Jahre auf Hüfte warten
Schule fehlen Lehrer
Lehrersuche im Grenzraum ist besonders schwierig
Krone Plus Logo
Luxusautos im Visier
Steuerbetrug soll nur Spitze des Eisbergs sein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf