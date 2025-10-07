Duo wegen spektakulärem Love Scam vor Gericht

„Wollte nichts davon wissen“

„Ich dachte sofort, dass es sich um Geld aus einem Betrug handeln muss, weil welche Freundin schickt einfach so 100.000 Euro in einem Paket herum? Damit wollte ich nichts zu tun haben“, so der 31-Jährige. Daraufhin sei es zu Streit gekommen, weil der 35-Jährige das Paket nicht selbst übernehmen haben wolle. Trotz allem Widerwillen des 31-Jährigen wurde das wertvolle Paket zu ihm geliefert – er nahm es aber nicht an. Wenig später brach die Polizei seine Tür auf und nahm ihn fest.